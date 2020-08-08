Duman takipçisi aile

Manisa'da deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan ve binlerce hektarlık Turgutlu ormanlarını görecek şekilde kurulan Midilli Orman Yangını Gözetleme Kulesi, yaz aylarında Kaygısız ailesine ev sahipliği yapıyor. 28 yıllık orman işçisi Muhsin Kaygısız, olası yangında erken uyarı ve erken müdahale açısından önem taşıyan kule görevini 24 saat esasına göre sürdürüyor. SORUMLULUK alanındaki ormanlardan gözlerini ayırmayan Kaygısız, en ufak dumanı anında orman yangınlarıyla mücadele ekiplerine bildiriyor. Kaygısız'ın eşi Hacer Kaygısız da eşinin zor görevinde ona yardım ediyor. Dönüşümlü olarak hem gözetleme hem de telsiz muhaberesini yapan Kaygısız çifti, 6 ve 7 yaşlarındaki çocukları Mert ile Sıla'yı da yanlarından ayırmıyor.

İlker UYAR