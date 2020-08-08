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Haberler Manisa Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

'da mobilya fabrikasında

'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

08.08.2020, 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,09:03

Alınan bilgiye göre, Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

AA

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