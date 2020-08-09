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Haberler Manisa Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

’nın Kula ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokakları su basarken, ekipler de caddelerdeki biriken suyu temizlemek için çalışma yaptı.

Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

09.08.2020, 19:38

Kula'da saat 17.00 sıralarında şiddetli rüzgar ile birlikte başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan yağış sebebiyle cadde ve sokakları su bastı.

Birçok cadde ve sokakta ulaşım dururken, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda da ulaşım kısmen aksadı.

Sağanak yağış sebebiyle harekete geçen Kula İtfaiye Emirliği ekipleri ile MASKİ ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu temizlemek için çalışma yaptı. Ekiplerin biriken suları temizlemesinin ardından cadde ve sokaklar yeniden ulaşıma açıldı.



Kula'yı etkisi altına alan sağanak yağış, yerini hafif yağmura bıraktı.

İHA

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