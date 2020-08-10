Sağanak yağış Ege'yi vurdu! Dereler taştı, yollar kapandı

Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir- Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere ve Horzum Sazdere derelerinin şiddetli sağanak nedeniyle taşması sonucu Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere ve Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Kapanan bazı yollar, Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Yolların açılması için yapılan çalışmalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Derelerin taşması sonucu, ortaya çıkan molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık" dedi.

BODRUM'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kuvvetli yağış ve rüzgar, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Yalıçiftlik, Konacık, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, belediye ve emniyet personeli sıkıntı yaşanabilecek noktalarda devriye yaptı. İlçede etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, vatandaşların cep telefonuyla da görüntülendi.

İZMİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

İzmir'in Beydağ ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.





Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Öte yandan, yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.