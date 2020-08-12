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Haberler Manisa Çöl Marmara!

Çöl Marmara!

Çöl Marmara!
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Manisa'nın Salihli ile Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Ege Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü'nde doluluk oranı yüzde sıfıra geriledi. 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılıkta göldeki derinliğin 50 santime kadar düşmesi nedeniyle sona erdi. Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, "Balıkçılık faaliyetleri tamamen durmuş durumda. Büyüklerimizden bizlerin sesini duymalarını ve gölü yaşatmalarını istiyoruz" dedi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise yaşanan kuraklık nedeniyle hem tarımsal sulamada, hem de balıkçılık faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

EMRE SAÇLI / CÜNEYT HASÇELİK

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