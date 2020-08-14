Manisa'da korkunç kaza! Manisa'da raylara giren TIR ikiye ayrıldı

Son dakika haberine göre... Muharrem Ali D'nin (29) kullandığı 42 ABY 109 plakalı TIR, Manisa - Turgutlu çevre yolunda iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Şarampolü de aşan TIR, yol kenarındaki tren raylarına girdi.

Kazada TIR'ın sürücü kabininin de bulunduğu çekici bölümü, dorseden ayrılarak rayların üzerine yuvarlandı.

Hafif şekilde yaralanan Muharrem Ali D, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre durdurulan tren seferlerine TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından devam edildi.

AA