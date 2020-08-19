Hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kamil Arslan (35) yönetimindeki hava kompresörü yüklü 06 ADB 645 plakalı kamyonet, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Emrah Çakıcı'nın (26) kullandığı 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hava kompresörleri yola saçılırken, kamyonet ise orta refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Kamil Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle ile İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Yola saçılan hava kompresörlerinin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA