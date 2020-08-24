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'da denetimi!

'da yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 71 kişi ile bir işletme sahibine, toplam 67 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da koronavirüs denetimi!

AA

24.08.2020, 14:10

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin, il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske takmayan 71 kişi ile maskesiz müşteri kabul eden bir kıraathane işletmecisine toplam 67 bin 150 lira ceza kesildi.

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