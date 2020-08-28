Can pazarı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İstanbul-İzmir karayolu Tirkeş Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan Talat Özdik idaresindeki 45 UB 3159 plakalı traktör, ana yola çıktığı sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan Abdullah Yılmaz idaresindeki 45 NN 699 plakalı minibüs ile çarpıştı.



TÜM İŞÇİLER KASADAYDI

Traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Kazada işçilerinden Zühre Sağ ve Nilgün Gülal olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 10 kişi de yaralandı. Ağır yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ajda Tan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





FERYATLAR GÖGE YÜKSELDI

YARALANAN sürücüler Talat Özdik ve Abdullah Yılmaz ile işçiler Bahattin Tan, Zahide Karadağ, Önder Özgen, Ferat İntibay, Zühre Arslan, Alev Karadağ, Aytun Karadağ, Gülşen Tan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları kaza yerine akın etti. Sinir krizi geçiren işçi yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Kaza yerine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Yaralılarımıza acil şifalar, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı olaylar yaşamayız" dedi.

Serkan ÖZCAN