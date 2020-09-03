20 günlük mücadeleden sonra zafer onun oldu

Korona virüs salgınında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından bazıları virüse yakalandı, bazıları da ne yazık ki hayatını kaybetti. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkan Yardımcısı Erhan İnce de sağlık ordusunun içerisinde yer alan biri.

ÇOK DİKKAT EDİYORDU

O çok dikkat etmesine rağmen virüsü kaptı ve 20 gün boyunca mücadele verdi. Evli ve 1 çocuk babası olan 39 yaşındaki Erhan İnce, 15 Temmuz günü kendisinde ani yükselen bir ateş ve üşüme hissetti. Belirtilerinin farkına varan İnce, kendisini etrafından izole edip virüsü kimseye bulaştırmamayı başardı. Diyabet hastası olan ve riskli grupta yer alan Erhan İnce, yaşadığı süreci anlattı. İnce, "İlk boğazımda bir ağrı oluşmaya başladı, iki gün sonra da ateş belirmesiyle birlikte durumumdan şüphelendim. Kendimi ayrı bir odada izole ettim. Daha sonrasında ise eklem ağrısı, baş ağrısı ve şiddetli kas ağrısı başladı. Ertesi gün sağlık çalışanı arkadaşıma danıştım, semptomlarımın Kovid ile uyumlu olduğunu söyledi" dedi.

HASTANEYE YATIRILDI

Hastaneye gittiğini söyleyen İnce, "Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne yatırıldım. Oradaki ilk günler gerçekten korona virüsün rahatsızlığının birebir yaşandığı günlerdi. İlk 3 gün çok ağrılı, çok halsiz geçti. Bunu yaşarken ailemi merak ediyordum, onların semptom gösterip göstermediğini soruyordum. Çünkü en büyük kaygım ailemdi. Eşim de 7 aylık hamileydi. Çok şükür onlara bulaşmadan bu süreci atlattık" dedi.

Nermin UÇTU