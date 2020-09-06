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Haberler Manisa Alaşehir'de görev yapan banka müdürü kalbine yenildi

'de görev yapan müdürü kalbine yenildi

'nın ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan 48 yaşındaki 'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaşehir'de görev yapan banka müdürü kalbine yenildi

06.09.2020, 15:12

Dün sabah İzmir Narlıdere'de bulunan evinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 1 çocuk babası Faik Şenlik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti. Dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan Faik Şenlik'in durumunun ciddileşmesi üzerine eşi Yeşim Şenlik tarafından ambulans çağrıldı. Ambulans eve ulaşamadan Faik Şenlik hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Faik Şenlik'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yaklaşık 9 yıldır Alaşehir'de özel bir banka müdürü olarak görev yapan Faik Şenlik'in ölümü Alaşehirlileri de üzdü. Faik Şenlik'in cenazesi İzmir Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

İHA

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