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Haberler Manisa Fethiye’de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Jandarmadan kaçamadı

’de 5 ayrı suçtan aranan Jandarmadan kaçamadı

’nın ilçesinde hırsızlık ve birçok suçtan araması bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalanması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fethiye’de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Jandarmadan kaçamadı

07.09.2020, 11:16

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri Mert E. kimlik kontrollü yaptıkları sırada kaçmaya çalışınca Jandarma ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Mert E'nin hırsızlık ve birçok suçtan arandığı tespit edildi.


Şahsın Jandarma yapılan incelemelerinde işlediği konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan, arandığı tespit edildi.

Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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