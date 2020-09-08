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Haberler Manisa Başkan Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

AA

08.09.2020, 14:43

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.

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