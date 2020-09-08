Başkan Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.
08.09.2020, 14:43
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.
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