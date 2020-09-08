‘Esnaf ve sanatkarlar mağdur bırakılmadı’

KOVID-19'DAN dolayı kapatılan işyerlerinin zarar görmesiyle esnaf ve sanatkarın aldıkları düşük faizli kredilerin ödemeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3 ay ertelendi. Buna göre 1 Temmuz 2020- 30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olan kredi borçları bu aydan sonra ödenecek. PANDEMİ sürecinde hiçbir esnafı mağdur bırakmadıklarını ve her türlü desteği verdiklerini söyleyen Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanı Recep Çınar, yayınlanan kararname ile borçların ikinci kez ertelendiğini açıkladı. Çınar, "Kredilerin ertelenmesi güzel oldu. Biz mutlu olduk. Çünkü 3 ay ertelenmesi, ödemenin olmadığını gösterir. Dolayısıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül sonuna kadar geçecek olan süre ile kredi ödenmeyecek ve faiz alınmayacak. Biz kredi vermeye devam edeceğiz. Gerek 25 bin TL olan krediyi, gerekse işletme kredilerini vereceğiz. Bu bağlamda esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

VATANDAŞLARIN fayda sağladığı kredilerden memnun kaldığını belirten Recep Çınar, "Şu an itibariyle 3 bini aşkın esnaf ve sanatkarımıza destek kredisi verdik. İşletme kredileri hariç Halkbankası ile el ele verip 85 milyon lira verdik. İl bazında henüz toplamadık, çünkü hala devam ediyor. Fakat il bazında da 6 bin kişinin olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Çınar, "Vatandaşlar kredileri alıyorlar, yüzde 4.5 faiz ile ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de güzel bir tarafı da var. Bu durumdan ortak olmayanlar da faydalandı. Ortaklarımız gelip bizden aldı. Ortak olmayanlar da gidip Halk Bankası'ndan aldı. Mağdur insan bırakılmadı" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT HASÇELİK