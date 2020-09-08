Manisa’nın yolları için seferber oldular

Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna 24 Temmuz tarihinde başlayabildi. Hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde adeta seferberlik ilan etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "24 Temmuz'dan bugüne 400 kilometre asfalt çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Kula'da da 30 kilometre yolu tamamladık" dedi.

EKİPLERİN TAMAMI BELEDİYEDEN

400 kilometrelik sathi kaplamayı, 40 gün gibi kısa bir sürede yaptıklarını dile getiren Kuruçay, "Geçtiğimiz yıl da yaklaşık 50-55 iş günü içerisinde 350 kilometre sathi kaplamayı tamamlamıştık. Bu çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kendi ekipleri ile yapılıyor" ifadelerini kullandı.



'İHTİYAÇLARIMIZ ANINDA KARŞILANDI'

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmalarına büyük önem verdiğini de sözlerine ekleyen Kuruçay, "Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu başkanımız da, arazide bizimle birlikte çalışmaları yerinde inceliyor" dedi. "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de, tüm taleplerimizi bekletmeksizin yerine getiriyor" diyen Kuruçay, sözlerini şöyle sürdürdü: Yol yapım esnasında kullanabileceğimiz iş makinesi, araç gereç, bitüm menşeili malzeme, mıcır malzemesi, bugüne kadar ihtiyacımız ne olursa olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün anında karşıladı. İl genelinde asfalt yapımında kullanılmak üzere ciddi krediler kazandırdı. Biz de bu önemli destekler sayesinde güzel işler ortaya çıkarıyoruz.

Cüneyt HASÇELİK