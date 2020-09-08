Onassis’in doğduğu eve Türk bayrağı

Akhisar'da yaşadığı eve 3 milyon euro teklif eden Onassis Vakfı'na, "Bu eve Yunan bayrağı astırmam" cevabını veren 85 yaşındaki Mihriye Yalazı'nın evi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Yeni Asır'ın haberinden sonra gündem olan olayla ilgili inceleme başlatan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Mihriye teyzenin evine destek verilmesi talimatı verdi. Talimat üzerine Manisa Müze Müdürü Eren Sülek ve ekibi, Mihriye Yalazı'yı evinde ziyaret etti. Devlet yetkililerini karşısında gören Yalazı'nın "Bu eve Yunan Bayrağı astırmam dediğimde devletimin yanımda olduğunu biliyordum. 3 değil 13 milyon euro da verseler satmam, bu evde Türk bayrağı sallanacak" dediği belirtildi. Bakanlıktan gelen talimatla eve giden Manisa Müze Müdürlüğü yetkilileri, Mihriye teyze ve oğlu Nihat Yalazı ile görüştükten sonra, tescilli olan evle ilgili inceleme ve değerlendirme yaptı. Ev ile ilgili sürecin takip edileceği ve kapsamlı bir rapor hazırlanarak Bakan Ersoy'a sunulacağı öğrenildi.





3 MILYON EURO'YU ELININ TERSIYLE ITMISTI

1900'LÜ yıllarda yapılan ve tescilli koruma altında bulunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev, 1972 yılında Akhisarlı işadamı Cemal Yalazı tarafından satın alınmıştı. 48 yıldır Yalazı ailesinin üzerinde bulunan evde şu anda, eşi Cemal Yalazı'yı 2004 yılında kaybeden Mihriye Yalazı tek başına yaşıyordu. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı, evin hikayesinin ortaya çıkmasıyla, Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkililerini de yanlarına alarak tarihi evi görmeye geldi. Mihriye Yalazı, vakıf adına 3 milyon euro karşılığında evi satın almak istediklerini belirten heyeti, "Bu evde Yunan bayrağı dalgalanamaz" diyerek geri göndermişti.

Fatih ŞENDİL

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: "Yunan bayrağı dalgalanamaz"