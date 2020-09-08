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Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı. Jandarma Komando timinin de destek verdiği operasyonda 22 bin 345 kök Hint Keneviri, 65 kilogram kubar esrar, 12 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 170 bin TL nakit para ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

08.09.2020, 17:16