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'da kaçak içki sevkiyatına polis engeli

’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'da kaçak içki sevkiyatına polis engeli

İHA

09.09.2020, 17:03

İzmir'den Salihli'ye kaçak içki getirileceği ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli girişinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 25 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken A.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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