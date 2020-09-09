Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında!

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında!

Manisa'da jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, bir evde arama yapıldı. Aramada, evin balkonunda saksı içerisinde boyları 15 ile 50 santimetre arasında 44 kök Hint keneviri, 46 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar bulundu.

AA 09.09.2020, 09:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,09:09