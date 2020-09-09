Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında!

Manisa'da evinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Sultan Yaylası'nda bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksı içerisinde boyları 15 ile 50 santimetre arasında 44 kök Hint keneviri, 46 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu Manisa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı
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