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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında!

'da operasyonu: 2 kişi gözaltında!

'da tarafından operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, bir evde arama yapıldı. Aramada, evin balkonunda saksı içerisinde boyları 15 ile 50 santimetre arasında 44 kök , 46 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar bulundu.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında!

AA

09.09.2020, 09:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,09:09

Manisa'da evinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Sultan Yaylası'nda bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksı içerisinde boyları 15 ile 50 santimetre arasında 44 kök Hint keneviri, 46 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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