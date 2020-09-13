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Haberler Manisa Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AA

14.09.2020, 00:29

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 HSN 30 ile 20 RF 887 plakalı iki otomobil Alaşehir-Kula kara yolunun Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 HSN 30 plakalı otomobil, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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