Plazma bağışıyla hayata tutundu

Manisa Alaşehir'de PTT personeli olarak çalışan Mehmet Eroğlu, 10 Ağustos'ta evinde rahatsızlandı. Tat ve koku alma duyusunu kaybeden Eroğlu, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Eroğlu, tedavi altına alındı. Ancak durumu her geçen gün ağırlaştı ve yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Durumunun ağır olduğunu gören doktorlar tedaviyi sürdürürken, aranan immün plazma İzmir'de bulundu. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Eroğlu, plazma tedavisine olumlu cevap verdi ve 32 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Bu sırada 4 çocuk babası Eroğlu'nun 17 yaşındaki kızı Elif'in de testi pozitif çıktı. Evde tedavi edilen genç kız da sağlığına kavuştu.

'BULAŞMAZ DİYORDUM'

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı, ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğundan korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkardılar. Korona herkese gelir ama bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım" dedi. Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan da, Eroğlu'nun hastalığı çok ağır geçirdiğini belirterek, "Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda Kovid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.



Nermin UÇTU