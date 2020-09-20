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1800 yıllık yazıtı ’dan geri alıyoruz

1800 yıllık yazıtı İtalya’dan geri alıyoruz
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Manisa'nın Demirci ilçesinde Sidas Antik Kenti ve Apollon Aksyros Tapınağı'na ait 1800 yıllık yazıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kanun dışı yollarla götürüldüğü İtalya'dan geri alınıyor. Bakanlığın görevlendirdiği bilirkişi olarak rapor hazırlayan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, insanların işledikleri suçları yazdıkları yazıtın, İtalya'da bir depoda gün yüzüne çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tanrıver, 51 santim boyundaki taşın önce Ankara'ya getirileceği ve süreç hakkındaki kararı bakanlığın vereceği bilgisini paylaştı.

CÜNEYT HASÇELİK

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