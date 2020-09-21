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Manisa'da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar-Salihli Karayolunda helikopter ile yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 30 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.