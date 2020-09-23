Engelleri aşan Serhat üçüncü kitabını yazdı

Manisa'da 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede, vücudunun birçok kısmını etkileyen Joubert Sendromu- Spastik tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür biçtiği 20 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Yıldıra, 3'üncü kitabını yazdı. Yüzde 72 bedensel engeli bulunan ve 3 yıl önce de iki gözüne birden kornea nakli yapılan Yıldıra, kendisi gibi engelli bireylere de umut oldu.

'ASLA VAZGEÇMEYİN'

İlk kitabını 2016 yılında çıkardığını anlatan Yıldıra, "Ondan 1 yıl sonra da ikinci kitabım olan 'Fakir Çocuk'u çıkardım. Hayallerimin peşinden koşmalı ve yazmaya devam etmeliyim diye düşündüm ve üçüncü kitabımı da çıkardım. Kitap yazmak engelleri aşmaktır. Bir şeyler yapın ve hayallerinizin peşinden koşun. Bu spor olabilir, müzik olabilir ama mutlaka ve mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım hayallerinin peşinden koşmalılar ve asla pes etmemeliler" diye konuştu. Yıldıra, bir yayınevi tarafından ilk etapta 1000 adet basılan 90 sayfalık kitabı 'Sonsuz Aşk'ın kitapçılarda 10 liradan satışa sunulduğunu belirtti.