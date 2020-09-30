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Haberler Manisa Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı

'da işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı

'nın Sarıgöl ilçesinde işçilerini taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı

AA

30.09.2020, 09:28

Üzüm bağında çalışan tarım işçilerini taşıyan Kazım Çelebi'nin kullandığı 45 J 4784 plakalı minibüs, Ahmetağa Mahallesi'nde Oğuz Gülicak'ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüsteki 26 kişi yaralandı. Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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