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'daki orman yangını kontrol altına alındı

'nın Gördes ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını yaklaşık 21 saat sonra kontrol altına alındı.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

İHA

30.09.2020, 13:34

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi'nde 29 Eylül'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangına ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin zorlu mücadele sergilediği yangında ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Gece saatlerinde yangının ilerleyişi durdurulurken yangına sabah saatlerinde de 6 helikopter ve karadan müdahaleye devam edildi. Yaklaşık 21 saatlik çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Öte yandan ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alana yayılan yangında mahsur kalan 11 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 vatandaştan 4'ü Gördes'te, 1'i Akhisar'da 1 tanesi de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Manisa'da orman yangını

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