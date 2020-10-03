Salihli'de suç örgütüne operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde organize suç örgütlerinin deşifresi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamında Salihli ilçesinde bir aile ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilerin yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj olaylarına karıştığı belirlendi. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda olayların bir emir komuta zincirine göre gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi ise tutuklandı.

DHA