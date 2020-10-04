Raporda Şahin'in ölümüne neden olan 13 bıçak darbesinden 12'sinin eşi Hüseyin Şahin (30) tarafından, birinin de eski eşi Fırat Gültekin (30) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış, Gültekin hakkında ise 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ
Hüseyin Şahin ile evli olan Edanur Şahin'in, bir buçuk yaşındaki oğlunu da yanına alarak 3 yıl önce boşandığı 2 kızının babası Fırat Gültekin ile yaşamaya başladığı, cinayet günü Hüseyin Şahin'in çocuğunu görmek bahanesiyle Fırat Gültekin'in evine gittiği öğrenildi.
Edanur’u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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