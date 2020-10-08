Yüzerek hayata tutundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ferzan Özkan, omurga açıklığıyla dünyaya geldi. spina bifida hastalığı ve skolyozu bulunan genç kız, hayatı boyunca 8 ameliyat geçirdi. İlk ameliyatını omurga açıklığının kapatılması için doğumundan 2 ay sonra olan Ferzan Özkan, "Omurga eğriliğim için yüzmenin iyi olacağını söylediler. Annemin de teşvikiyle yüzme sporuna başladım" dedi.

"KOLLARIM HER ŞEYİM"

Yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini ve hastalığı için de çok faydalı olduğunu dile getiren Ferzan Özkan, "Katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında 4 altın madalya kazandım. Toplam 11 madalyam var, 5 tanesi Türkiye birinciliği. Bir şeyi engelli olarak yapıp başarabildiğimi görmek mutluluk verdi" şeklinde konuştu. Bacaklarını ve göğsünü yüzerken kullanamadığını söyleyen Özkan, "Sadece kollarımı kullanabiliyorum. Ama kendimi suda balık gibi özgür hissediyorum. Suda çok mutluyum" dedi. Omurgasında 117 derece eğrilik olduğunu ifade eden genç kız, "Skolyoz benim hayatımı çok zorlaştırıyor. Ameliyat olmam gerekiyordu, bu ameliyat pahalı bir ameliyattı. Ama yüzmede başarılarımı duyanlar bana sponsor oldular ve ben de ameliyat oldum" diye konuştu.





HEDEFI MILLI TAKIM

ÇOK azimli olduğunu dile getiren Ferzan Özkan, ilk hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi. Ferzan Özkan, "Milli sporcu olup dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Bu zamana kadar insanların yapamaz dediği birçok şeyi yaptım. Bunu da yaparım" diye konuştu. Kızına her zaman destek olan anne Zeynep Özkan da, "O benim için hiçbir zaman engelli değil. Her şeyi yapabilir, başarabilir. Yüzme şampiyonalarında kıyafetler nedeniyle bazen sorunlar yaşıyoruz. Ayrıca bütün rakiplerinde suda kayan mayo var, fiyatı yaklaşık 1500 lira. Bu konuda sponsor olurlarsa kızım çok mutlu olacak" dedi.



Nermin UÇTU