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Haberler Manisa Kayganlaşan yolda zincirleme kaza

Kayganlaşan yolda zincirleme

Kayganlaşan yolda zincirleme kaza
Giriş Tarihi: 20.10.2020

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Otomobili ile Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mülayim Yüksel, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda dikresiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Tevfik Ersöz idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Ardından Sadi Büyüksünnetçi idaresindeki otomobil ile Selçuk Güzelyurt idaresindeki otomobil de kazaya karıştı. Kazada Mülayim Yüksel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Yüksel, Saadet Yüksel ve Gülter Aygün yaralandı.

BATUHAN ULU

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