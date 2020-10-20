Manisa ve Denizli’yi dolu vurdu

Araçlar suya gömülürken örtü altındaki bağlar suyla kaplandı, hasar tespit çalışmaları başladı. Bazı araçlar doludan hasar gördü.

ARAÇLAR SU ALTINDA

Şiddetli sağanak Sarıgöl'de Sığırtmaçlı ve Çanakçı mahallelerinde zarara neden oldu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, can kaybı olmayışıyla teselli bulduklarını söyleyerek, "Maddi zararımız çok büyük. Örtü altındaki bağlar su içinde kaldı. Bazı çiftçilerin de satmak için beklettikleri kuru üzümler depolarda zarar gördü. Zeytinlerde de hasar oluştu" dedi. Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili dolu yağışı, birçok ev, tarla ve araçta hasara yol açtı. Kentte sabah başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı. Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde hasar oluştu.

PAMUK TARLASI BATTI

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik ve Salihağa'daki pamuk tarlaları, Yeniköy ve Pamukkale mahallelerindeki nar ve ayva bahçeleri ile bağlarda zarar oluştuğunu ve hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

NERMİN UÇTU/ SEBAHATTIN ALP