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Uçurumda asılı kalan araçta korkulu saatler

Uçurumda asılı kalan araçta korkulu saatler
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Manisa'da uçurumda asılı kalan aracın sürücüsü, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza, önceki akşam Manisa Yunusemre'nin Karakoçan mahallesinde yaşandı. A.T'ye (40) ait araç, toprak yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. 112 ihbar hattını arayan A.T. yardım istedi. Kısa süre sonra kaza yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Uçurum kenarında asılı kalan otomobile halat bağlayan itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü 50 metreden yuvarlanmak üzereyken kurtardı. Korkulu dakikaların ardından şok geçiren sürücü A.T'ye, sağlık ekipleri müdahale etti.

SERKAN ÖZCAN

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