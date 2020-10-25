Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde motosikletiyle kağıt toplayan A.R'nin aracına 5304 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü kazanın ardından aracıyla bölgeden uzaklaştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.R'yi Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.