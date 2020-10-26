Edinilen bilgilere göre bugün Çıkrıkçı Mahallesi Bayraktepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yaptığı baskın ile D.K. (44), E.S. (45), H.A. (49) ve B.K. (43) isimli şahısları kazı çalışmasında kullandıkları malzemeler ile birlikte yakaladı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazı çalışmasında kullanılan demir, makara, ip merdiven, baret, emniyet kemeri, şarjlı led ışıldak, halat, ip ve eldivene de el koydu. Yakalanan şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İHA
Kaçak kazı yapanlar jandarmaya takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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