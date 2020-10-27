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Haberler Manisa Manisa’da 705 litre sahte içki ele geçirildi

’da 705 litre ele geçirildi

’nın Salihli ilçesine bağlı ’nde anason kokusu gelen evde yapılan aramada 705 litre sahte rakı ve şarap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da 705 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

27.10.2020, 12:43

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'ndeki G.Ş.'ye (54) ait ikametten yoğun şekilde anason kokusu geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 105 litre rakı, 600 litre şarap, 2 kilo anason ile alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak G.Ş. gözaltına alınırken, çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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