Yangında ilk kurtarılacak!

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, bir apartmanın merdiven boşluğundaki hurdalar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven boşluğundaki yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

KARANTİNA ALTINDAYDILAR

İtfaiye ekipleri, merdiven kurarak mahsur kalan dairelerdeki vatandaşları pencerelerden alıp kurtardı. Bu sırada korona virüs teşhisi nedeniyle evlerinde karantinada olan Rıza Avcı'nın kızı Öykü Avcı itfaiye ekipleri tarafından öncelikli olarak kurtarıldı.

YAŞLI GÖZLERLE İZLEDİ

6 yaşındaki Öykü'nün yangından kurtarılırken oyuncak bebeğini, peluş oyuncaklarını yanına alarak itfaiye merdivenine binmesi dikkati çekti. İtifaiye ekipleri tarafından binadan indirilen Öykü, oyuncaklarına sımsıkı sarılarak, gözyaşları içinde ailesinin kurtarılmasını bekledi. Öte yandan apartmandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SERKAN ÖZCAN