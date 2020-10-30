Akhisar’ın zeytin ağaçlarından bereket çıktı

Yeşil zeytinde yüzde 100'e yakın üretim payına sahip olan Akhisar, sofralık siyah zeytinde bu yıl üretim payını yüzde 35'den yüzde 50'ye çıkardı. 14 milyon "bakımlı" zeytin ağacıyla Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına sahip ilçesi Akhisar hasat sevinci yaşıyor. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "Bu yıl zeytin şehirleri arasında en kaliteli ürüne sahibiz. Yeşil zeytinde yüzde 100'e yakın üretimle üretici lideriyiz. Siyah zeytinde ise her yıl yüzde 35 olan üretim payımızın bu yıl yüzde 50'ye çıkacağını ön görüyoruz. En modern tesisler, en çalışkan işletmeler Akhisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde. Birlikte çok güzel işler başarıyoruz ancak herkesin zorda olduğu bir dönemdeyiz. Üretici de sanayici de destek bekliyor" dedi.



Zeytinyağında bu sene Akhisar'da son 10 yılın en güzel senesinin yaşandığını belirten Alhat "Akhisar'a yakışan bir rekoltemiz, kaliteli ve lezzetli mahsulümüz var. Türkiye'deki bütün zeytinyağı firmalarını Akhisar'dan zeytinyağı almaya bekliyoruz" dedi. Kaliteli ve bol ürüne rağmen üreticinin endişeli olduğuna da dikkat çeken Alhat "Üretici hem destek hem de değer bekliyor. Böylesine kaliteli yağlar üretirken, ürettiğimiz yağların dökme olarak yurtdışına satılması kanayan yaramız" diye konuştu. Alhat, pandemiye karşın beş yıldır ürünlerine zam yapmayan 400 bin üreticinin, zeytinyağında perakende KDV'sinin yüzde 1'e indirilmesini istediğini söyledi. Beş yıldır aynı fiyata zeytin ve zeytinyağı satıldığına değinen Alhat "Her türlü fedakarlığı yapan zeytin üreticilerinin bugün geldiğimiz noktada pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var" dedi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için pek çok sektörde KDV indirimi olduğuna dikkat çeken Alhat "Yüzde yüz milli ve yerli üretim olan zeytin ve zeytinyağı sektörü yalnızca bu altı ay değil, yıllardır zorda ancak maalesef bize KDV indirimi yok" diye konuştu.

FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

Yapılacak KDV indiriminin tüketimi artıracağına inandıklarını vurgulayan Alhat "Sağlıklı beslenmenin önemini her zamankinden daha çok anladığımız bir dönemdeyiz. Şifa kaynağı zeytinyağına farkındalığın artması için bu dönem çok iyi bir fırsat. Unutmayalım ki Türkiye'nin üretmesi, üretim için de üreticinin hem devlet hem de tüketici tarafından desteklenmesi lazım" dedi. Tüm olumsuzluklara rağmen üreticilerin ürünlerine sahip çıkması gerektiğini belirten Alhat "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde 365 gün tüketilen bir ürünü 60 gün boyunca stoklamak çok zor. Maliyetler yükseldi, fiyatlar yerinde sayıyor. Tüm bu zorluklara rağmen yılmadan çalışan üreticilerimiz sabretmeye devam etsinler. İnanıyoruz ki sezon bittikten sonra zeytin ve zeytinyağı fiyatları beklediğimiz seviyeye gelecek, hepimizin yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.



İHRACATTA HEDEF 200 MİLYON DOLAR

EGE ihracatçı Birlikleri rakamlarına göre Türkiye, 2019/20 sezonunda yüzde 3'lük artışla 145,7 milyon dolarlık zeytin ihraç etti. Türkiye, 2020-21 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 200 milyon dolarlık hedef koydu. 123 ülkeye yönelik ihracatta Almanya 42,5 milyon dolarlık Türk zeytin talebiyle zirvede yer aldı. Türk ihracatçılarının geleneksel ihraç pazarlarından Irak'a yapılan sofralık zeytin ihracatı ise 25,6 milyon dolar oldu. Romanya 18,3 milyon dolarlık Türk zeytin ithalatıyla listeye üçüncü sıradan girdi.