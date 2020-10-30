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Haberler Manisa Gündüzleri modern geceleri ışıl ışıl kent

Gündüzleri modern geceleri ışıl ışıl kent

Gündüzleri modern geceleri ışıl ışıl kent
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki güzergâhta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmasının ardından, aydınlatma çalışmasını da tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kilometrelik yol çalışması, bordür kaldırım çalışmaları, yol genişletmeleri yapıldı. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte son olarak aydınlatma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yola ışıl ışıl bir görünüm kazandırdı. Yolun hem daha modern, hem de daha güvenli bir hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Daha önce bakımsız ve kötü görünümdeki yol yapılan çalışmalarla estetik ve güvenli hale geldi. Vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi.

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