Manisa Valisi’nden Yeni Asır’a kutlama

Türkiye'nin en köklü gazetesi olan ve 126 yıldır yayın hayatına devam eden Yeni Asır'ı kutlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Yeni Asır Gazetesi, tarafsız ve dürüst yayınlarıyla yerel kimliğini ulusal bir gazete unvanı ile devam ettirerek Türk basınının tarihi çınarı olmuştur" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yeni Asır Gazetesi'nin üç asırlık bir çınar olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, "İlk kez 126 yıl önce okuyucularıyla buluşan Yeni Asır Gazetesi, yayın hayatı boyunca ilklere imza atmayı gelenek hale getirmiştir. Yalnızca Ege'nin değil dünyanın her yerinden haberleri aktaran Yeni Asır Gazetesi ileriye doğru güçlü adımlarla ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN SAYGIN GAZETESİDİR

VALİ Karadeniz, "Bölgemizin ve ülkemizin sorunlarının ortaya konulması ve çözümü yolunda gösterdiği anlayışla, basın-yayın camiasında güçlü bir yer edinen Yeni Asır Gazetesi, tarafsız ve dürüst yayınlarıyla yerel kimliğini ulusal bir gazete unvanı ile devam ettirerek Türk basınının tarihi çınarı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle kurulduğu 1895 yılından bu yana, medyadaki gelişmeyi ve yeniliği yakından takip ederek ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı ile ülkemizin uluslararası düzeyde saygın gazetesi olan Yeni Asır'ın 126. yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

NERMİN UÇTU