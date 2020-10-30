Manisa’dan 100’den fazla ülkeye ihracat

Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden biri olan Manisa'da Eylül ayında 406 milyon 28 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. 2020 yılının ilk 9 ayında Manisa, Türkiye ekonomisine 2 milyar 813 milyon dolarlık dövizin girmesini sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre 406 milyon 28 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Manisa, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 8. il oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya'dan sonra gelen Manisa böylece 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği ihracatla İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nde en fazla yurt dışına ürün satan 2. il oldu.

ELEKTRONİK İLK SIRADA YER ALDI

Sektör bazında ihracat performansına göre Eylül ayında elektronik elektrik ihracatı 191 milyon 888 bin dolarla ilk sırada yer alırken, 2. sırada iklimlendirme sanayisi 66 milyon 191 bin dolarla yer aldı. Otomotiv endüstrisi 46 milyon 246 bin dolar katkı sağladı. 2020 yılının Eylül ayında 2019 yılının aynı dönemine göre en fazla artış tütünde yaşandı. 2019 yılının Eylül ayında 90 dolarlık tütün ihracatı gerçekleşirken, 2020 yılında ise yüzde 3671'lik artışla 33 bin 75 dolara yükseldi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,78 artarak 4 milyon 651 bin dolara yükseldi.

İŞTE 9 AYIN DIŞ SATIM RAKAMLARI

Manisa'da Ocak ayında 271 bin 451 dolar, Şubat ayında 309 bin 908 dolar, Mart ayında 323 bin 554 dolar, Nisan ayında 246 bin 939 dolar, Mayıs ayında 252 bin 502 dolar, Haziran ayında 322 bin 499 dolar, Temmuz ayında 362 bin 277 dolar, Ağustos ayında 318 bin 201 dolar, Eylül ayında 406 bin 28 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Cüneyt HASÇELİK