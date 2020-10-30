Yatırımlar sayesinde kırsalda hızlı kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, bugüne kadar 438 proje ile sözleşme imzaladıklarını, 363,5 milyon TL'yi bulan yatırımlara 100 milyon TL'den fazla hibe desteği verdiklerini kaydetti. Uslu, "Şimdi bu yatırımlar hayata geçtiği takdirde birincisi kırsal kalkınacak, kırsalda istihdam yaratılacak. Avrupa Birliği standartlarında Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatlarına ve yönetmeliğine uygun şekilde üretim gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek bu yatırımlar bölgeye değer katacak, daha kaliteli, ihracata yönelik ürünler ortaya çıkacak" diye konuştu.



124 BAŞVURU YAPILDI

Uslu, "IPARD 2 programı 9'uncu çağrı ilanına da 3-4 ay önce çıktık ve geçen ay itibarıyla bu çağrıyı kapattık. Sadece bu çağrıda Manisa'mıza 124 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 193,5 milyon TL. Bu projeler için talep edilen toplam hibe tutarı da 100 milyon lira" bilgisini verdi.



AVRUPA'NIN LİDER ÜLKESİ

Yaptıkları çağrılar ile firmaların kendi dağıtım şirketlerini kurduğunu söyleyen Uslu, "Et işleme, süt işleme ve soğuk hava depolarına sahip Türkiye yaş meyve sebze üretiminde Avrupa'nın lider ülkesidir. Burada üretilen ürünlerimizin çoğu dış pazarlara Avrupa'ya, Rusya'ya, Amerika'ya, Japonya'ya ve Çin'e ihraç ediliyor. Şimdi bunlar içinde en büyük payı da yaş meyve sebze alıyor ilimizde. Sadece ilimizde üretilen değil dışarıdaki illerden de ürünler geliyor. Biz de Manisa TKDK İl Koordinatörlüğü olarak çok sayıda soğuk hava deposuna destek verdik, destek vermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.



SADECE ARACILIK YAPIYORUZ

DAHA fazla yatırımcıya destek vermek istediklerini vurgulayan Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelen yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu bizden gayet memnunlar, biz de onlardan memnunuz. Bu ülkeye yatırım yapıyorlar. Biz sadece aracıyız, onlar olmasaydı bu yatırımlar olmazdı. Umarım destek verdiğimiz yatırımlarda her geçen gün daha güzel paralar kazanırlar, daha güzel imkanlar yaratırlar. Birinci kez değil, ikinci kez, üçüncü kez başvuru yapan firmalarımız var bu ne demek, demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Bu insanlar büyüyorlar büyüdükleri kadar varlar biz de TKDK olarak bu insanları büyütme tarafındayız."



MİLLİ BİR OLAY

BURADA devletin güzel bir iş yaptığını açıklayan Uslu, "Çok milli de bir olay. Şöyle ki şimdi verdiğimiz hibe ortalama yüzde 50 diyelim. 200 liralık bir yatırım düşünün 100 lirasını vatandaş kendi cebinden veriyor 100 lirasını devletin fonlarından karşılıyoruz. Bu fonun yüzde 75'i nereden geliyor Avrupa Birliği'nden, yüzde 25'i de Türkiye Cumhuriyeti'nden. Devlet 25 lira hibe desteği vererek toplamda 200 liralık bir yatırıma vesile oluyor. Bunun vergisi var, stopajı var, yarattığı istihdam var, SGK'sı var bu çok kıymetli bir yatırım. Biz bunu tamamen milli bir bakış açısı ile yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.

Cüneyt HASÇELİK