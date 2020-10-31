Manisa ve Turgutlu’da binalarda çatlak oluştu

Deprem Manisa'da da şiddetli hissedildi. Manisalılar depremle birlikte panik halinde sokaklara, caddelere koştu. Deprem sonrası özellikle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı vatandaşlarla dolup taştı. Vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak yakınlarından haber almaya çalıştı. Bu sırada sarsıntıda hasara uğrayan apartmanlardan düşen sıva parçaları bazı araçlara zarar verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bazı binalarda çatlaklar oluştu. Hasarlı binalar ekiplerce boşaltılırken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmaları yakından takip etti.