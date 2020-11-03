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Haberler Manisa Salihli’de 319 litre sahte içki ele geçirildi

Salihli’de 319 litre sahte içki ele geçirildi

’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 319 litre ve viski ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Salihli’de 319 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

03.11.2020, 16:47

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, boş ikamette sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Akın Ö.(33), Salih S.(33), Yusuf B.(42) ve Mehmet Ö.(45) isimli şahısların imalathane olarak kullandıkları boş ikamette arama kararına istinaden arama yaptı. Yapılan aramada 301.5 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 2 şişe bandrolü ve 2 şişe bandrolsüz viski, 41 şişe anason aroması ile sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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