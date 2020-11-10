Manisa'da bulunan cesedin kimliği belli oldu

Alaşehir'in Caber Fakılı Mahallesi'nde dün koyun otlatan çobanlar tarafından çürümüş durumda bulunan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden yapılan tespitlere göre ve görgü tanıklarının iddialarına göre 5 ay önce eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir'e ait olduğu öne sürüldü.





EŞİNİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI

Caber Fakılı Mahallesinde yaşayan Mustafa Özdemir yaklaşık 5 ay önce eşi olan ve iki çocuk annesi Ayşe Özdemir'i (35), aralarında çıkan kavga sonucu tabanca ile karnından yaralayarak kayıplara karışmıştı. Ayşe Özdemir yaralanma sonucu hastanede tedavi edilmiş, belinden aldığı mermi yarası nedeniyle felç olmuştu. Dün mezar yolu üzerindeki köprü altında koyunlarını otlatan çobanlar tarafından bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden ve görgü tanıklarının iddialarından 5 aydır kayıp olan Mustafa Özdemir'e ait olduğu öne sürüldü. Adli Tıpta cesedin kimliğiyle ilgili çalışma devam ederken jandarmanın da olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.