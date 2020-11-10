  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da bulunan cesedin kimliği belli oldu

'da bulunan cesedin kimliği belli oldu

'nın Alaşehir ilçesinde dün bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin 5 ay önce yaşadıkları tartışma sonrası iki çocuğunun annesi olan eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve 5 aydır kayıp olan 38 yaşındaki 'e ait olduğu iddia edildi.

Manisa'da bulunan cesedin kimliği belli oldu

İHA

10.11.2020, 12:44

Alaşehir'in Caber Fakılı Mahallesi'nde dün koyun otlatan çobanlar tarafından çürümüş durumda bulunan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden yapılan tespitlere göre ve görgü tanıklarının iddialarına göre 5 ay önce eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir'e ait olduğu öne sürüldü.



EŞİNİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI
Caber Fakılı Mahallesinde yaşayan Mustafa Özdemir yaklaşık 5 ay önce eşi olan ve iki çocuk annesi Ayşe Özdemir'i (35), aralarında çıkan kavga sonucu tabanca ile karnından yaralayarak kayıplara karışmıştı. Ayşe Özdemir yaralanma sonucu hastanede tedavi edilmiş, belinden aldığı mermi yarası nedeniyle felç olmuştu. Dün mezar yolu üzerindeki köprü altında koyunlarını otlatan çobanlar tarafından bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden ve görgü tanıklarının iddialarından 5 aydır kayıp olan Mustafa Özdemir'e ait olduğu öne sürüldü. Adli Tıpta cesedin kimliğiyle ilgili çalışma devam ederken jandarmanın da olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da bulunan cesedin kimliği belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA