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'da koronavirüs paniği! Bir anda yere yığılan adam...

’da öğle saatlerinde insan yoğunluğunun en fazla olduğu meydanlardan birinde fenalaşarak yere yığılan adam korona virüs korkusuyla kısa süreli paniğe neden oldu. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan adamın ise alkol aldığı ortaya çıktı.

Manisa'da koronavirüs paniği! Bir anda yere yığılan adam...

İHA

10.11.2020, 15:28

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir anda fenalaşarak yere yığılan adam kısa süreliğine paniğe neden olurken, astım hastası olan adamın aldığı alkolün etkisiyle yere yığıldığı ortaya çıktı.

Yere yığılan 48 yaşındaki Nail K.'yı ilk müdahaleyi çevredeki bir vatandaş yaptı. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan Nail K.'nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve alkol aldığı öğrenildi.

Nail K. ve kendisine müdahale eden adamın o sırada maske takmaması üzerine çevredeki ekipler ikiliyi uyararak maske takmalarını istedi. Sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesi üzerine maskesi bulunmayan Nail K. maskesini taktıktan sonra kontrol amaçlı Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

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