2 çocuk babası, apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini astı

Olay, Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen, 2 çocuk babası Sami Y., komşuları tarafından evinin olduğu binanın merdiven korkuluklarında iple asılı bulundu. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Sami Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sami Y.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ

İntiharıyla ilgili soruşturma başlatılan Sami Y.'nin, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.





