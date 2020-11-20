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Haberler Manisa 2 çocuk babası, apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini astı

2 çocuk babası, apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini astı

'ın Nazilli ilçesinde, 2 çocuk babası Sami Y. (49), evinin bulunduğu apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini iple asarak, yaşamına son verdi. Sami Y. hakkında, eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu öğrenildi.

2 çocuk babası, apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini astı

20.11.2020, 18:11

Olay, Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen, 2 çocuk babası Sami Y., komşuları tarafından evinin olduğu binanın merdiven korkuluklarında iple asılı bulundu. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Sami Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sami Y.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ
İntiharıyla ilgili soruşturma başlatılan Sami Y.'nin, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.




Kaynak: DHA
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