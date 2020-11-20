Yardım etmek isteyen genç canından oldu

MANİSA'NIN Kula ilçesinde yol üzerinde TIR'ı arızalanan bir tanıdığına yardım etmek isterken karşı yönden gelen otomobilin çarptığı genç, yaşamını yitirdi. Kaza önceki gece saat 23.00 sıralarında Kula- Eşme karayolu Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. OTOMOBİLDEN İNDİ

OTOMOBİLİ ile Eşme yönüne doğru seyir halinde olan 30 yaşındaki Hakan Uzun, yol üzerinde park halinde olan tanıdığı M.G. (50) isimli şahsın TIR'ını fark ederek, TIR'ın önünde durdu. Tanıdığı şahsa yardım etmek amacıyla otomobilinden inen Uzun, çift şeritli yolda karşı yönden gelen Ş.T'nin (55) kullandığı otomobilin çarpması ile ağır yaralandı.

136 PROMİL ALKOLLÜ

ÇARPIŞMA noktasından yaklaşık 50 metre uzağa sürüklenen genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüne sebep olan sürücünün 136 promil alkollü olduğu öğrenilirken, gözaltına alındı.

BATUHAN ULU