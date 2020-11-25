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Haberler Manisa Kış ortasında karpuz yetiştirdiler

Kış ortasında yetiştirdiler

Son dakika... 'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi nisan ayında ektiği karpuzları kışın hasat etti.

Kış ortasında karpuz yetiştirdiler

İHA

25.11.2020, 12:04

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi Mesude Helvacı, nisan ayında ektiği karpuzları kasım ayında hasat etmeye başladı. Yaz meyvesi olarak bilinen karpuzun sonbaharda hasat edilmesi dikkat çekerken, karpuzların dayanıklı bir tür olduğunu belirten Helvacı, "Bu karpuzları, yeşil karpuz tohumlarından diktim. Üç kök bostandan bir traktör karpuz aldık. Halen daha yemekteyiz. Tadı çok güzel, dayanıklı bir tür. Kasım ayındayız ama halen ürün veriyor. Ama son günlerde sabahları oluşan kırağı nedeniyle artık kurumaya başladı. Son hasadımızı yaptık" dedi.



Eski tohumların mutlaka korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gerçekten eski bir cins olan yerli karpuz tohumlarından yetiştirilen karpuzları tadı bir başka olmakta. Yerli karpuzlarımız dayanıklı olmasının yanında, verimi ve tadı da farklı olmaktadır. Bu nedenle yerli tip olan bu karpuzların tohumları alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasında yarar vardır" diye konuştu.

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