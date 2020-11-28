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Haberler Manisa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 9 gram metanfetamin, 1 , 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

İHA

28.11.2020, 17:25

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı. İki günlük uygulamalar neticesinde 2 aranan şahıs yakalandı. 4 kişinin bulunduğu adresre bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve bir şahsın üzerinde 9 gram metanfetamin ele geçirilirken, durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince iki günlük faaliyet neticesinde 9 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız silah, 32 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai ve 51 adet sentetik hap ele geçirildi.

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