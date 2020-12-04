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Haberler Manisa Mezarlıktaki saldırının nedeni miras kavgası

Mezarlıktaki saldırının nedeni miras kavgası

Mezarlıktaki saldırının nedeni miras kavgası
Giriş Tarihi: 4.12.2020

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde önceki gün mezarlıkta yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Ağabeyi Murat (41) ve eşi Ayşegül Atmaca'yı (35) kabir ziyareti sırasında pompalı tüfek ile kurşun yağmuruna tutan Tugay Atmaca'nın (35), babalarından kalan yüklü miktarda miras yüzünden ağabeyi ile kavgalı olduğu öğrenildi. Ağabeyinin mezarlıkta olduğunu öğrenen kardeş Atmaca, TIR'ı ile mezarlığa geldi ve pompalı tüfek ile önce ağabeyini, sonra da yengesi Ayşegül Atmaca'yı vurdu. Ağır yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, hayati tehlikeleri sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Turgay Atmaca, "Ağabeyime söyledim. 'Gelirseniz sizi vururum' dedim. Dinlemediler geldiler. Niyetim vurmak değildi. Onlar bana sopa ile saldırınca bende silahla vurdum" dedi.

KORONA VİRÜSE YAKALANDI
AĞABEYİ ile aralarında olan husumetin 4 yıl öncesine dayandığını söyleyen Atmaca, ilk ifadesinde "4 yıl önce babamızı kaybettik. Babamızdan kalan mirası paylaşırken aramızda problem çıktı. Abim bana hakkımdan daha az pay verdi. Bu olaydan dolayı ağabeyimle küstük. 4 yıldan beri de konuşmuyorduk" dediği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle gözetim altına alındığı öğrenildi.

İLKER UYAR - MURAT ŞENBAKLAVACI

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